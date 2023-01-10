稻草比賽的冠軍「西遊尋根」，編法多變、其細節都有到位，評審們皆讚嘆不已！（吳佩蓉攝）

有應景兔年的「玉兔迎歲」，相當討喜。（吳佩蓉攝）

第二名的「齊天大聖闖天宮」，收容人藉此打造現代西遊神話。（吳佩蓉攝）

富有過年氛圍的第五名「祥獅獻瑞」。（吳佩蓉攝）

法務部矯正署宜蘭監獄舉辦的「稻草裝置藝術比賽」今已邁入第4年，收容人傳承過去經驗，編織手法再精進，作品充滿新年氛圍，冠軍為「西遊尋根」，不僅做的栩栩如生，還跳脫以往框架，音樂陪襯；監獄秘書王恩先表示，所有參賽作品將與縣府等單位協調，尋找適合地方展示，讓更多人欣賞到精緻的稻草藝術。

每逢秋冬稻田收成時，三星鄉蔥田上總能看到恰似花生口味「捲心酥」的金黃稻草捲，一捆一捆的遍佈在田野間，兼具保濕及通風效果，成為近年來熱門打卡熱點；遂宜蘭監獄以在地景觀為發想，將稻草工藝發展為在地的文創特色，以促進地方觀光產業，及推廣農村文化產物。

宜蘭監獄表示，「稻草裝置藝術比賽」除展現稻草工藝的技術傳承，亦能提升矯正機關的正面形象；而稻草藝術作品倡導環保再生概念，各工場派出12名具有才藝專長的收容人，運用閒置稻草、鐵線、黏膠等材料，花了近3個月的時間製作出21件令人歎為觀止的作品。

每件作品尺寸以5.5尺乘7尺為基座、限高2公尺，作品風格包羅萬象，有應景兔年的玉兔迎春、錢兔似錦、福兔迎祥、玉兔迎歲、鴻兔大展，宣導防疫的防疫戰士、鍾馗駕魅、猩意求新，富有過年氛圍的魚尾獅、諸事大吉、祥獅獻瑞，及饒富童趣的童話世界、西遊尋根等，蘊藏各式各樣的編織技藝。

王恩先表示，為讓收容人在每個月累進處遇有加分的機會，矯正機關會舉辦許多動態、靜態的活動，如有得獎會頒贈獎狀、錦旗，大幅提升他們的士氣；像這次稻草比賽的冠軍「西遊尋根」，編法多變、其細節都有到位，評審們皆讚嘆不已！遂與縣府、其他單位規畫尋找場地展示全部參賽作品，讓稻草工藝繼續傳承。