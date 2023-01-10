台東縣國中小學生今天第2次吃石斑魚。（蔡旻妤攝）

台東縣國中小學生今天第2次吃石斑魚。（蔡旻妤攝）

台東縣國中小學生今天第2次吃石斑魚。（蔡旻妤攝）

台東縣國中小學生今天第2次吃石斑魚。（蔡旻妤攝）

光明國小結合食農教育，請孩子彩繪石斑魚，校園內都是學生創意作品。（蔡旻妤攝）

光明國小結合食農教育，請孩子彩繪石斑魚，校園內都是學生創意作品。（蔡旻妤攝）

農委會及教育部先前推「班班吃石斑」，因石斑魚來不及長大，改以豆奶替代，台東國中小學生們今天第2次吃石斑魚，吃得盤底朝天，台東縣府表示，因先前備貨充足，再加上台東學生人口數較少，下周會再吃1次。

「石斑魚我來囉！」許多學童依序排隊等著打菜，小朋友開心品嚐，不一會就吃得精光，老師端著餐盤詢問「還有沒有人要吃石斑魚？」 幾乎全班都舉手，老師說，很少看到學生這麼愛吃魚。

光明國小校長徐淑委表示，這類食材平時很少出現，尤其學校營養午餐菜單由老師親手寫在廚房外牆白板上，學生便充滿好奇「清蒸石斑魚，這是以前沒有出現過的菜色耶！」，很多學生從周一便開始期待。

徐淑委說，石斑魚富含營養價值高，也是珍貴的食材，這次特別結合食農教育課程，讓學生認識國產魚的特色，並請孩子彩繪心目中的石斑魚樣貌，校園的走廊上、教室外牆都貼滿學生的創意作品。

台東縣府農業處長許家豪表示，石斑魚委託新港區漁會協助採購，備貨量充足加上人數少，這學期就能吃到3次石斑魚，下學期還有可能再吃1次，相較北部跟西部，部分學校只吃到1次，台東的孩子相當幸福。

台東縣府教育處長林政宏說，去年12月是台東縣國中小第1次吃石斑魚，當天以紅燒方式料理，深受學生喜愛，幾乎沒有廚餘，也顯示學生對魚類接受度高，下周和下學期還會再吃1次。此外，未來也會辦理全縣廚工培訓，聘請專業講師以增進全縣廚工廚藝，讓孩子在補充營養同時也愛上在學校享用午餐。