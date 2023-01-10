金獎製作人與主持人麥覺明，2023年執導最新生態力作《山椒魚來了》，記錄台灣特有種、保育類動物「山椒魚」的調查研究，歷經17年的拍攝過程，麥覺明透露印象最深刻的是，電影首次完整記錄在山椒魚重要的棲息地發現野生的山椒魚卵串，從卵到胚胎、到登陸上岸的完整發育過程，其中瞬間拍攝到的山椒魚生命誕生影像，即使是從事生態記錄多年的導演也非常興奮。

片中野生的山椒魚卵串，是用特殊儀器拍攝。（大麥影像提供）

《山椒魚來了》邀請知名作家兼編劇、筆名小野的李遠擔任監製，麥覺明透露小野本身就讀師大生物系，對動物與電影的熱愛讓他興起合作的念頭，麥覺明說：「與小野老師認識很久了，因為影片中出現的研究人員都是老師師大生物系的學長學弟，當我邀請他擔任監製時，老師欣然答應。」

《山椒魚來了》9日舉辦試片，不少熱愛登山與環境生態保育的重量級人士皆到場力挺，試片過程中，伴隨著山椒魚棲息地佈滿人為小白花（衛生紙），與老中青研究人員的交替更迭，音樂總監王希文的配樂情緒飽滿地引領著觀眾的心情起伏，不時聽到許多吸鼻子聲，試片後許多觀眾都紅了眼眶，紛紛表示：原本以為《山椒魚來了》只是一部生態電影，沒想到是有故事有劇情、有熱血有熱淚的劇情生態片。