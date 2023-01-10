中國政府上月開始放寬COVID-19防疫政策後染病數隨即大增，但包括北京市、河南省等多地近日紛紛宣布已度過第一波感染高峰；至於第二波高峰期，專家張文宏推斷將出現在今年5至6月之間。

綜合人民日報等陸媒報導，去年12月以來，中國各地經歷了COVID-19感染高峰，近日多地發布最新研判指已度過第一波感染高峰，發熱門診持續下降。

其中，河南省政府9日舉行疫情記者會指出，從社區監測數據來看，截至本月6日，河南省新冠病毒感染率為89.0%；從發熱門診數據觀察，上月19日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢。綜合研判認為，河南省已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段。

北京市代市長殷勇8日接受央視採訪時也表示，北京疫情已過了感染高峰期，「整個人群應該說在免疫能力方面已經構築起了新的能力」。下一階段要構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異病毒，防止有變異以後可能衝擊目前已恢復正常的社會生產和生活。

重慶市衛生官員3日則在疫情記者會指出，重慶市二級以上醫療機構發熱門診及基層醫療機構發熱診室日接診人數在上月20日達到峰值，截至本月3日只有7000多人，「重慶的感染情況也可以從中得到一個直觀的判斷，感染高峰期應該已經過去」。

其他包括江蘇省、浙江省、廣東佛山、廣東惠州、四川省、海南省近日也陸續表示度過第一波感染高峰，發熱門診就診量已穩步持續下降。

對於第二波感染高峰可能何時出現的問題，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日公開表示，據推斷，第二波感染高峰日期將在5至6月之間。

張文宏估計，第二波疫情中感染者的比例將為25%至50%，症狀可能會緩解。

在經濟大幅衰退以及被稱為「白紙運動」的民眾抗爭行動下，中國當局上月初終於開始鬆綁防疫措施，放棄嚴苛的清零政策，本月8月起再將COVID-19由「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，對感染者不再實行隔離。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110110