英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）周一（9日）晚間進行首度從英國本土將人造衛星送上太空，但最後因火箭未能進入軌道而宣告任務失敗。

消息一出，維珍軌道周一盤後股價狂崩近3成至1.93美元。

維珍軌道利用一架747改裝飛機攜帶LauncherOne火箭飛向高空，然後在空中進行發射，但該公司在推文裡提到，此次發射出現異常，未能如預期部署9顆衛星。