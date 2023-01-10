1名準新娘在臉書「匿名2公社」發文抱怨夫家要將婚宴辦成流水席，意外掀起流水席之亂。高雄市長陳其邁搶搭話題順風車，今（10）日在臉書曬出多張高雄辦桌照片，有龍膽石斑火鍋、放山雞等，菜色相當澎湃，還有一大塊未切的烏魚子，網友紛紛刷一排留言喊讚直呼「快流口水」。

高雄市長陳其邁搶搭話題順風車，今（10）日在臉書曬出多張高雄辦桌照片，有龍膽石斑火鍋、放山雞等，菜色相當澎湃，還有一大塊未切的烏魚子，網友紛紛刷一排留言喊讚直呼「快流口水」。（柯宗緯翻攝）

陳其邁今在臉書PO文還巧妙融入該名準新娘的「語法」，以「a」作為結語。陳其邁表示，「高雄的辦桌，真的好吃a！」內門是總鋪師的故鄉，高雄的辦桌文化，就是和別人不一樣。

高雄市長陳其邁搶搭話題順風車，今（10）日在臉書曬出多張高雄辦桌照片，有龍膽石斑火鍋、放山雞等，菜色相當澎湃，還有一大塊未切的烏魚子，網友紛紛刷一排留言喊讚直呼「快流口水」。（柯宗緯翻攝）

陳其邁提到，每年「初二回娘家」辦桌，都是內門的重頭戲。丈母娘歡迎女兒帶女婿回家，在家裡準備澎湃辦桌。長遠下來形成文化，辦桌活動也已經辦了8年。疫情後今年再復辦，開賣兩周就秒殺。

高雄市長陳其邁搶搭話題順風車，今（10）日在臉書曬出多張高雄辦桌照片，有龍膽石斑火鍋、放山雞等，菜色相當澎湃，還有一大塊未切的烏魚子，網友紛紛刷一排留言喊讚直呼「快流口水」。（柯宗緯翻攝）

陳其邁指出，每桌6600，就能吃到龍膽石斑火鍋、八寶丸、清蒸龍虎斑等精緻手路菜。融合當地食材：放山雞、封肉、筍干、鳳梨的好滋味，不只內門人吃，也很多人都來訂。吃完辦桌後，也可以包菜尾回家。各種料都有，伴著白飯吃，超級美味a！是很多人喜歡的好滋味。

網友也跳出來回應，「不唬爛，我吃過不少婚宴，最好吃的一場不是五星大飯店的，而是出自於內門總鋪師的辦桌菜！」、「修但幾咧！中午貼這個！！！。。。邁邁你對外縣市真的太不講武德」、「誰說高雄是鄉下，我們高雄處處是美食，最佳居住的城市！」，也有網友敲碗「高雄要來辦一下辦桌嘉年華」。