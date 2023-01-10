57歲藝人楊繡惠憑著直爽作風以及幽默發言活躍於演藝圈中，深獲不少觀眾喜愛。去(2022)年5月無預警在社群「認愛」白雲，不過事後澄清一切只是開玩笑。末料，今(10)日凌晨突發文甜喊：「我的雲啊！」更曬出兩人肉體交纏的照片，引發網路熱議。

楊繡惠今日凌晨在臉書上曬出一張與白雲的合照，只見照片中，楊繡惠伸手抱住白雲脖子，甜蜜地將頭依偎在白雲肩上，雖然他比出剪刀手，看似相當配合，但滿臉看似不情願的表情，讓兩人在畫面中呈現出相當有趣的反差感。

楊繡惠在凌晨突曬與白雲的親密照。(圖／翻攝自楊繡惠臉書)

楊繡惠甜喊：「我的雲啊！」的貼文釣出星友孫淑媚、唐玲、賴銘偉等人在底下笑稱兩人太甜蜜了，許常德更指出：「如果雲知道…」讓楊繡惠神回：「雲知道他活不下去了。」此外，網友們也在底下熱烈留言，「白雲無奈樣哈哈哈」、「我還以為要留『白雲哥一路好走』了。（大誤）」、「幸福來敲門，好閃！」

事實上，楊繡惠去年5月曬出和白雲親密合照，公開認愛宣布在一起，不只網友們相當驚訝，連演藝圈好友都嚇了一大跳，掀起不小的風波。誰料，隔日立刻火速直播澄清一切都只是開玩笑，更曬出一連串分手照，當時笑翻一眾網友。