不少人發現冬天頭皮屑較平常來得多，醫師表示，因為冬天室內外溫差大，且濕度會因有無下雨而快速變化，溫度與濕度的快速變化刺激頭皮，導致一搔頭就滿天雪花，醫師分享5招減少惱人頭皮屑的方法，包括洗頭水溫要適中、改用指腹洗頭，尤其洗髮精要適量，若用過多反而刺激頭皮，導致頭皮屑增生。

土城醫院整形外科主治醫師李秉勳在其臉書專頁上分享5個減少頭皮屑的方法，首先為洗頭水溫要適中。他表示，天冷時大家喜歡洗熱水澡，但過熱的水會刺激頭皮，破壞頭皮保護層，因此洗頭水建議35-40度左右，不要太熱也不要太冷。

其次為減緩頭皮搔癢。他表示，頭皮難免發癢，但若一癢就搔抓，可能反而使頭皮發炎，頭皮屑更嚴重，建議有此困擾者可使用止癢產品。

第三，改用指腹洗頭，且動作要盡量輕柔，否則傷害頭皮的同時，頭皮油水平衡也遭受破壞，頭皮屑和搔癢情況還是會反覆出現。

第四則為洗髮精要適量，他強調，洗髮精不是用越多就洗越乾淨，反過來洗髮精用過多可能刺激頭皮，代償性出油促使頭皮屑增生。

最後，他建議，選擇市面上販售的抗屑洗髮精，若不確定哪一種適合自身頭皮，應尋求專業醫師意見。若怎麼做都無效，或是頭皮屑問題益發嚴重，也應儘快找專業醫師。