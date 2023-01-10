台北市政府10日舉辦「2023台灣燈會在台北」周邊商品發表記者會，首次曝光與19家國內設計品牌合作開發的23款燈會周邊商品，台北市長蔣萬安表示，這是地方政府第一次推出燈會的周邊產品，要讓全世界的民眾來到台北參觀燈會，不過蔣萬安也表示，大巨蛋因為尚未取得使照，因此不會在大巨蛋舉辦燈區的展示。

蔣萬安表示，這次已經是他第3次參加燈會相關得記者會，代表對燈會的期待與重視，今年燈會以城市光廊為概念，打造都會型燈會，除國父紀念館、東區商圈一整個燈會廊帶，台北市12個行政區也都有主題燈飾，這次燈會也會讓藝術入店，將藝術的展示作品在店家展出。

蔣接著說，這是地方政府第一次推出許多燈會周邊商品，一共推出23項，包括相當夯的兔耳燈，去年12月28日開放預購，截至今天上午已熱銷6000個。他也透露最愛光源兔，會買一個給大兒子。

對於這次台灣燈會燈區沒將大巨蛋規畫進去，他表示，是因為當初規畫時，大巨蛋沒有取得使用執照，所以在公安考量下，不會在大巨蛋舉辦燈區展示。

由於今年台灣燈會周邊商品要在電商平台Pinkoi預購，不過小提燈發放卻是透過台北通預約，有不少家長認為應該要統一窗口平台，不然會混淆，蔣萬安表示，已經請相關局處與中央交通部觀光局協調，周邊商品也會在信義商圈有實體據點，線上線下都可以購買。

而會不會在邀請前市長柯文哲來參觀燈會，蔣萬安表示，都會按照相關的程序來邀請，也希望越多的朋友來參與越好。