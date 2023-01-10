農曆年節將至，高雄市消防局茄萣分隊針對轄區有明顯囤積雜物的民宅進行關懷及訪視，可見民宅外堆放大量物品，除了宣導防災觀念外，也協助住戶裝設住宅用火災警報器；另外，中華分隊到鼓山區吳鳳路某住宅公寓會勘，發現樓梯間、通道堆放一堆雜物，由清潔隊及里長、住戶一同協助將堆積雜物清理完畢，保持梯間及通道淨空，避免災害來臨時影響逃生。

高雄市政府消防局中華分隊於7日上午配合市府相關單位至鼓山區吳鳳路一間住宅公寓會勘，現場有一戶住戶於樓梯間、通道堆放清潔劑、包包、衣服等大小型雜物，影響逃生，由清潔隊及里長、住戶一同協助將堆積雜物清理完畢，保持梯間及通道淨空。

茄萣分隊則於9日下午與茄萣區公所，警察局等局處，針對茄萣區3戶住家內囤積大量雜物民宅訪視，並進行宣導防災觀念，也向住戶宣導要將物品清空，避免影響逃生救災動線。

除了呼籲公寓大樓公共空間及逃生通道勿堆放雜物，應保持淨空，災害發生時才不致影響逃生，另外消防局也提醒住宅用火災警報器的重要，推動「偵煙宅雄安心」專案，提供5樓以下公寓、透天厝及平房免費申請住宅用火災警報器1顆，並建議民眾可至各大賣場選購，補足裝設，以確保居住安全。