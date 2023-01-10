中央流行疫情指揮中心公布今天新增560例境外移入個案，指揮中心發言人莊人祥表示，近期大陸入境人數較多，占了境外移入個案約半數；最近三周都是大陸旅客返台高峰，境外移入個案是否再攀升仍有待觀察。

我國自元旦起針對大陸入境旅客實施唾液PCR篩檢，指揮中心公布1月8日大陸入境旅客採檢情形，桃園機場1230人入境，其中203人陽性，松山機場156人入境，其中23人陽性，直航入境陽性率為16.3％；金門水頭碼頭39人入境，其中8人陽性，馬祖南竿福澳碼頭14人入境，0人陽性，金馬小三通入境陽性率為15.1％。

整體而言，莊人祥說明，自1月1日至8日，包括兩岸直航及金馬小三通在內，大陸入境旅客共採檢9658人，其中有1805人檢驗陽性，陽性率為18.6％。

莊人祥指出，最近三周是大陸旅客返台高峰期，1月2日至8日入境9700人，1月9日至15日入境1.3萬人，1月16日至22日入境1.1萬人，農曆春節過後、1月底就會降到3000多人。雖然近期大陸返台人數大增，但最近北京地區的陽性率未見上升，我國境外移入個案是否會再攀升，仍有待觀察。

另外，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰日前在臉書揭露一名60歲台商返台後3天確診，X光驚見「大白肺」，目前插管病危。莊人祥表示，該個案檢體基因定序結果今天上午出爐，結果為BA.5變，和國內目前流行的變異株相同。