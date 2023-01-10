清華木笛樂團送給校長高為元（右）校長百元直笛，並由清大音樂系碩一生陳希函指導吹奏。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學音樂系副教授陳孟亨率領清華木笛團隊，遠赴以色列參加特拉維夫國際木笛大賽，獲得2項團體第1名、1項個人第3名，以及1項演奏特別獎，總獎牌數在各國隊伍中排名第1，校長高為元日前嘉勉凱選歸來的木笛樂團，團員則送給校長百元直笛，並指導校長吹奏，現場氣氛歡樂。

特拉維夫木笛音樂節是最重要的國際木笛賽事之一，每年都有超過20國、逾百名參賽者。清華木笛樂團在開幕式中演奏客家民謠等曲目，展現台灣特色，令觀眾驚艷。

陳孟亨也特別請作曲家廖憲一，為7位同學量身打造「16歲以上室內樂組」的比賽歌曲，融合電音、原住民八部合音等元素，演出時選手們還特別戴上腳鈴與原住民頭飾，打破既有框架，獲評審青睞奪得第1。

清華木笛樂團成員陳宥葳、蘇俞芹、吳葦萱、譚庸和、李倖安、彭星渝、陳希函獲16歲以上室內樂組第1名；碩一彭星渝、大二吳葦萱、大三陳宥葳獲得作曲家Hans Gal組別第1名；碩一陳希函獲18-26歲音樂院組獨奏第3名；大一蘇俞芹則獲演奏特別獎。

其中，陳希函在難度極高、競爭激烈的「18-26歲音樂院組獨奏」中奪得第3名，她與以色列當地樂手配合，演奏長達15分鐘的協奏曲，她也說對手都非常強，皆是來自世界各地主修木笛的專業音樂班學生，且正式演奏前只有30分鐘能跟樂手老師排練，「等於是練1次就要上場，非常緊張。」

清華木笛樂團凱旋歸來，校長高為元、副校長戴念華也親自嘉勉，7位同學吹奏長短、音高不同的木笛，搭配原住民人聲伴奏，學生們也向說明，如手遮氣窗、隔空吹奏等特殊演奏手法，產生特別音色跟效果，表達出台灣原住民「八部合音」的特色。

高為元聽完學生演奏，感到十分驚豔，木笛樂團也現場贈送高校長百元直笛，讓校長享受吹奏的樂趣，高為元在歷經幾次「破音」後，也在同學的專業指導下，順利吹出悅耳的樂音。

高為元也問在場的2位大一同學，有那麼多音樂名校，為何選擇到清華就讀？學生則說，除了追隨木笛大師陳孟亨之外，清華開設了許多「大師班」，邀請國內外大師授課，且音樂系與「春之清華」的藝術教育基金，也全力支持學生參加國際賽，對專業生來說有很大的吸引力。