新北市府推動「府中雙城」美學示範基地，基地內北門街13棟老屋，透過公辦整維拉皮，將欲脫落外牆磁磚重新粉刷耐候仿石漆塗料，更把冷氣室外機統一使用鋁格柵作遮蔽及裝飾，改善原先雜亂的建築物外觀，再度喚起「古城區」活力。

新北市為翻轉府中「古城」及「新城」區，串聯捷運板橋站至府中站，延伸府中商圈至板橋林家花園觀光軸帶，投入3處廣場改造計畫，其中最後一處府中廣場已於1月5日完成，市府同時推動都更三箭「示範街道環境改善計畫」，以公辦整維專案方式幫老屋拉皮。

新北都更處指出，本案坐落於板橋黃石市場改建工程案正對面，是前往板橋林家花園的重要行經之處，公辦整維拉皮完工後，利用建築物外牆原有特色注入活潑、明亮的色彩，與板橋慈惠宮前市場熱鬧的氣氛相呼應，帶動府中商圈及板橋林家花園周邊的環境改善熱潮。

都更處表示，北門街13棟老屋的公辦整維專案，也是該區域繼林家花園對面老屋修繕後又一處完工案件，結合雙軸三廣場人行時空廊道改造工程，由線狀軸帶擴展至地區面狀，持續改善環境及美化市容景觀，促進府中商圈發展。

城鄉局長黃國峰表示，本案住戶積極整合並向市府申請公辦整維專案計畫，透過立面修繕帶動地方示範，雖然本案開工後受北台灣頻繁雨天影響工程，感謝住戶的體諒，共同努力改善完成，帶給地方環境古城新意象。

黃國峰也說，工程期間面臨新冠肺炎疫情使工料雙漲，但市府仍堅持外牆施工品質，並於施工時留設通道、為商家製作臨時帆布招牌取代原有招牌，以不影響一樓店家生意為主；同時也舉辦抽獎活動，吸引上千民眾至北門街實體店家消費，幫助商家宣傳並帶動地方發展。

都更處長張壽文表示，「府中雙城」是市府十年願景計畫，「板橋府中美學示範基地」透過「雙軸三廣場」改造硬體工程，將縣民大道、重慶路、北門街打造成友善步行空間，銜接板橋區的新、舊雙城；再結合全年不間斷的軟體活動帶動商圈發展，藉由市府的力量協助行銷，讓市民深度體驗「府中雙城」地區的歷史人文、環境以及在地特色美食，將府中商圈成為板橋區的休閒亮點。