民進黨籍台北市議員王世堅昨天針對新竹棒球場工程爭議，狂轟新竹市前巿長林智堅是「草包幹壞事」。此話一出引來民進黨新竹市黨部不滿，炮轟王是在撕裂與分化民進黨，呼籲黨中央祭出黨紀處分、開除黨籍。對此國民黨市議員徐巧芯看了相當不齒，強調真正的戰犯沒人敢提，只敢欺負沒有派系的王世堅跟立委高嘉瑜，「民進黨根本沒有反省」。

徐巧芯替同事王世堅打抱不平，強調民進黨現在一堆人吵著要開除王世堅、高嘉瑜等人，這代表2022後的民進黨根本沒有反省。

徐說，2022年選舉過程發生了很多事件與議題，她作為對手陣營，可以很負責任的說，沒有什麼議題是跟王世堅、高嘉瑜二人有關係的。而真正的戰犯，是前新竹市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘、中常委黃承國、前衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文。

徐巧芯炮轟，「要檢討，不是該從他們檢討起嗎？」卻沒幾個人敢提到他們的名字，只敢欺負在民進黨內沒有派系的王世堅跟高嘉瑜。直指民進黨多數的政治人物，把願意檢討讓民眾重新接受他們的人當成戰犯，逼著他們一個一個出來道歉，讓民進黨極端份子的公審。然後繼續對真正被人民討厭的人不斷護短。

徐巧芯警告，沒有反省、自甘墮落的執政黨，就是等著再一次被下架。例如，台南正副議長賄選案延燒，讓「府城變腐城」，證明了民進黨執政太久的地方，絕對的權力會造成絕對的腐化，只有透過政黨輪替才能找出真相，讓暗黑的權力結構被打破。