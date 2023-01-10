「U：NUS」團員蔡承祐（左起）、高有翔、吳昱廷、高胥崴，即將推出首支創作單曲。（滾石唱片提供）

選秀節目《原子少年》冠軍團「天王星」成員高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷，元旦宣布全新團名「U：NUS」，9日受訪再度抛驚喜，將在11日推出首支單曲〈U＆US〉，新歌除了是4人一起創作，因緋聞退團的何世華（小孩）也擔任編舞老師，5人一條心。他們不擔心比其他男團晚出道，自認是「壓軸出來」，高有翔更揚言，未來的假想敵是瘦子E.SO。

「U：NUS」表示這段日子一直有跟小孩聯繫，小孩給了他們很多舞蹈上的建議，至於小孩官司進度？團長胥崴說，「他們還在理清」，只能等待吧，「U：NUS」現在能做的就是一直向前走，他說事發當下，「不是責備他，而是討論後續怎麼做」，有翔也說「會假裝念他，見到他還是關心他」。

「U：NUS」團員來頭不小，有翔父親在馬來西亞從事靈芝生意，他身為接班人，負責出貨及促銷，被問身價幾個億？他笑說，「有幾個億我就去當商人了」，謙稱是書沒唸完找不到工作才回家裡工作。

昱廷的父親是鴻海高層，他說那是大人的事，自己沒什麼在跟家裡拿錢，上大學就開始當家教教理化，並跟有翔學習理財觀念。胥崴之前是保險業務員，年薪約5-60萬元。承祐跟昱廷現在也就還在唸書，尚未畢業。

小孩緋聞官司正在進行中，「U：NUS」是否有禁愛令？胥威直言，「公司這方面比較開放」，雖然沒有禁愛令，但自知「我們剛起步還沒踩穩」，且「不經一事不長一智，我們會更警惕」。有翔直言，他們現在都是隨call隨到，誰談戀愛都會影響工作。承祐則坦言，有好朋友，不會把話說死，「我們現在的關係比較偏向事業為重」。

至於是否遇上瘋狂女粉絲？有翔表示，有收到女粉絲傳來的自拍裸照，「她們都不會拍臉，而是局部特寫」，如何處理？「就不能做回覆」

「U：NUS」人氣超夯，於去年11／1宣布與新東家滾石唱片合作，就持續寫歌練舞，除了將於1／11推出全創作單曲，也透露二月底會帶來首次專場演出，未來有更多神秘驚喜即將揭曉。