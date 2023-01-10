21歲巴西成人網美克蘿蕾（Kerolay Chaves）因為2年前接受處女膜重建手術，並自稱是成人網路平台上僅存的「最後一名處女」，因此引發熱議。而她近日則自爆，自己最愛和「宅男(nerd)」約會，原因在於宅男們對感情相當負責又投入，會進一切所能維持一段美好關係。

據了解，擁有豐腴身材的21歲克蘿蕾日前抱怨世界盃吸引了男粉絲的注意力，使她的OnlyFans 收入在比賽期間大幅下滑，不過她還是自豪宣稱「我最大的勝利將是重新引起人們的注意。」，掀起一股熱烈的討論。近日，她又語出驚人，大讚自己最喜歡和宅男約會，並列舉了宅男的幾大優點。

@kerolay_chaves1 Quem diria que ia ter forças pra dançar depois de tirar quase 2L de 🩸 kk ♬ DC lbielm - Gabriel Mendes

她認為宅男雖然不擅長和人相處，「但如果他們願意敞開心胸，那就代表他們覺得和妳在一起很舒服」，而且大讚宅男通常都很聰明，因此跟他們約會永遠不會感到無聊。宅男們通常也很居家，他們喜歡待在家裡，陪另一半看一部好電影或是玩遊戲。

她繼續說道：「他們知道自己是書呆子，他們傾向於在這段關係中傾其所有。等待一個充滿愛心、關懷和忠誠的伴侶。」因此如果是想要百分之百投入一段關係的人，可以感受到他們在關係中付出全部。