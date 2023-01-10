近期民進黨內不斷傳出要求黨中央開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的聲音，引發外界討論。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，民進黨敗選真正的戰犯，是蔡英文、林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，更預言，若民進黨不反省、自甘墮落，就等著被再次下架。

徐巧芯今（10）日在臉書發文表示，民進黨現在一堆人吵著要開除王世堅、高嘉瑜等人，這代表2022後的民進黨根本沒有反省，因為2022年選舉過程發生了很多事件與議題，作為對手陣營的自己可以很負責任的說，在藍營的攻防議題上，沒有什麼議題是跟王、高二人有關的。

徐巧芯痛，真正的戰犯，是林智堅、柯建銘、黃承國、陳時中、蘇貞昌，以及時任黨主席的蔡英文，「要檢討，不是該從他們檢討起嗎？」但卻沒幾個人敢提到這些人的名字，只敢欺負在民進黨內沒有派系的王世堅跟高嘉瑜。

徐巧芯直言，如今的民進黨多數政治人物，把願意檢討讓民眾重新接受他們的人當成戰犯，逼著他們一個個出來道歉，讓民進黨極端份子公審，然後繼續對真正被人民討厭的人不斷護短，但「沒有反省、自甘墮落的執政黨，就是等著再一次被下架」。

徐巧芯也認為，台南正副議長賄選案延燒、讓「府城變腐城」，證明了民進黨執政太久的地方，絕對的權力會造成絕對的腐化，只有透過政黨輪替才能找出真相，讓暗黑的權力結構被打破。