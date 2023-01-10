年關將屆，各金融機構、超商、加油站等財物資金匯集處所，容易成為歹徒覬覦目標。竹南警察分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，9日與台灣土地銀行竹南分行合作舉行金融機構防搶演練，並邀集轄內各金融機構代表觀摩，希望藉此演練，讓銀行職員遇到緊急事故能從容應對。

這次演練由偵查隊佐警飾演搶匪，趁著銀行快打烊的時候，頭戴鴨舌帽及口罩，突然闖入銀行內對櫃員持槍行搶，測試保全及行員的反應，短短2分鐘，得手30萬元，隨後駕車逃逸，過程逼真。

警方藉由狀況演練，全面檢視行員、員警臨場狀況應變處置能力，讓警察機關與金融機構針對防搶作為能更緊密的結合，且訓練行員記下歹徒特徵及使用交通工具等等，並即時通報警網在第一時間趕往處置，避免人員受到傷害及財物受損，以保障春節期間民眾生命、財產安全。

竹南警察分局指出，呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同提領，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔。若遇強盜、搶奪等案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，警方才能在最短時間，循線追緝犯嫌，同時與金融機構建立友善通報機制，加強警民合作共同打擊犯罪，共同守護民眾財產安全，讓社區民眾能平安、安心過好年。