美股昨夜漲跌參半，科技股表現相對強勢，而台股昨一日激情成功登月後，盤初雖一度叩關14800，但在晶圓雙雄聲勢不若昨日強勁下，大盤指數也隨之休憩，加上生醫、鋼鐵、金融、塑膠、營建等紛紛向空頭靠攏，使得大盤指數一度翻黑跌至14728.56點，所幸台積電(2330)堅守高檔、聯電(2303)也即時回神翻紅，加上聯發科(2454)、國巨(2327)等續強，拉抬大盤碎步重返高檔，終場加權股價指數收在14802.96點，創1個多月來的新高，上漲50.75點，成交值縮至1774.05億元；櫃買指數收在188.05點，下跌0.21點成交值566.65億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日維持高檔震盪走勢，反彈創新高，不過量能反而萎縮，顯示市場追價意願不強，OTC指數開高走低，可以看出指出萬五關卡反壓很大，台積電走勢也弱，台股後續無大利多，預期仍將呈現漲多整理的走勢。

盤面上，台積電收在486元，上漲1.04%，後市將待法說會後市場會如何反應；股王大立光(3008)法說會前夕被降評等，今日收在2180元，下跌2.02%；IC設計見多頭火種，聯發科(2454)收在694元，上漲2.81%、信驊(5274)收在2020元，上漲5.76%；塑化股挾著大陸解封後買盤可望回籠，華夏(1305)收在28元，上漲4.48%、台聚(1304)收在22.85元，上漲2.01%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，預估市場本週將聚焦週四晶圓龍頭大廠法說及美國CPI數據，但由於美國1月中旬將陸續公布企業財報，加上兔年農曆假期較長，預期台股封關前倒數6個交易日觀望氣氛將日趨濃厚，後續須留意全球科技大廠首季法說，不過只要獲利下修幅度未如預期嚴峻，或中國大陸解封政策效果及疫情逐漸明朗，則可望提振年後台股信心。