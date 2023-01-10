集結了超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

藝術家用光影藝術妝點鹽水，讓民眾感受營造不同以往的氛圍與體驗。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲（左六）10日到鹽水永成戲院宣傳月津港燈節。（張毓翎攝）

月光下，很多事物都變得不一樣！為期1個月的2023台南鹽水月津港燈節，今年主題《城裡的月光》，集結了超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，規畫4大展區，展出75件作品，用光影藝術妝點鹽水，讓民眾感受營造不同以往的氛圍與體驗。

月津港燈節是台灣首創以藝術策展概念翻轉燈會模式的燈節，結合鹽水環境特色，在月津港親水公園水域及周邊水岸設置聲光裝置藝術作品，使得整個鹽水成為一座美術館，連續舉辦10屆以來，參觀人次迅速飆升，2022年參觀人次更首度突破110萬。

台南市長黃偉哲10日到鹽水永成戲院宣傳月津港燈節，議員李宗翰、沈家鳳也到場共襄盛舉；黃偉哲說，每次接近農曆年，鹽水小鎮配合月之美術館前後輝映，月津港燈節也有許多富有聲光裝置的藝術作品，加上元宵節蜂炮活動，推薦民眾新春元宵來鹽水走走。

月津港燈節的開幕，選定於1月15日晚間6點在水月橋舞台區，計畫透過作品「夜市蜃樓」，融合「身知島製作」的現代舞表演，搭配金曲歌后艾怡良演唱與月光有關的歌曲，以舞蹈、音樂、藝術裝置為燈節揭開序幕。