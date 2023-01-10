金門地區今(10)日中午傳出一起火警意外，位於金寧鄉下堡一處透天民宅遭祝融肆虐，濃煙沖天情況一度危急；警消獲報後立即出動各式車輛7輛及人員17人前往灌救，火勢於30分鐘內迅速撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火調科調查中。

起火處為透天民宅頂樓加蓋的佛堂，現場付之一炬，令人怵目驚心。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局指出，今日中午12時12分接獲通報，指稱金寧鄉下堡一處民宅發生火警，消防局立即由第一大隊長陳叁奇率隊，出動各式車輛7輛及人員17人前往搶救。起火處為透天民宅頂樓加蓋的佛堂，火災發生當時，遠遠就可見到濃濃黑煙竄天，情況相當危急。救災車組抵達後，指揮官立即指派消防人員由1樓入口處佈線入室搶救，12時23分火勢控制、12時27分完全撲滅，並協助排煙及殘火處理，該處燃燒面積約為8平方公尺，所幸無人員傷亡。

消防局呼籲，年關將近，民眾如有燒香拜拜等祭祀活動，務必要謹記「人離火熄」；平時於家中也應避免堆放過多雜物，以防火災發生時阻礙人員之逃生。