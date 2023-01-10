百萬辣模「Yumi.k」擁有G級上圍及火辣魔鬼身材，加上不避諱在公共場合大露傲人弧線，每每總引起討論熱潮，Instagram吸引143萬人追蹤，近來到大阪旅行的她，在道頓崛知名地標「固力果跑跑人」下方留下倩影，不過讓人吸睛的是上衣從背面挖空到側邊，渾圓弧線直接大方見客，立刻引起網友熱議。

Yumi.k近來到大阪旅行，如同一般觀光客行程，得與道頓崛知名地標「固力果跑跑人」留下合照，只見她側身對著鏡頭，擺出甜美微笑及勝利手勢，接著視線往下一移，只見身穿的白色毛衣從背後挖空到側面，上半身白皙肌膚一覽無遺，一對傲人渾圓弧線直接露出半截見客，讓所有人看得血脈賁張，她也不忘要粉絲進行二選一表決，選出哪張照片比較好看。

這系列照片短短時間吸引上萬人按讚，網友更是踴躍留言：「小孩子才會做選擇，我全都選」、「女神超正超辣」、「如果人是詩，你無疑是我最喜歡的詩」、「當然是第一張啦！真的是呼之欲出」、「與選手做同樣姿勢的側影再拍一張」、「快掉出來了」、「兩張都喜歡，好漂亮好美好辣」、「這什麼衣服乾脆不要穿」、「日本路人表示~哇」、「妳真的是人間極品啊」。

Yumi.k日前到小巨蛋朝聖蔡依林演唱會，一樣在眾人面前大露姣好身材，她當時穿著咖啡色BRATOP搭配百褶裙，一對飽滿北半球不僅形狀被看光，更幾乎要直接掉出來，吸引3萬多人按讚朝聖。