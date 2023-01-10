立委江啟臣邀請台中市府運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會共同舉辦國4豐潭段通車運動嘉年華。（陳淑娥攝）

本次活動競賽有參賽禮「國道4號紀念衫」等，獎品相當豐富。（陳淑娥攝）

「國道4號豐原潭子段」通車在即，立委江啟臣邀請台中市府運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會共同舉辦國4豐潭段通車運動嘉年華，10日正式宣告活動於14日開跑，力邀大眾攜手以路跑，迎接北台中高速路網環線最後一哩路。

活動發起人江啟臣指出，國道4號豐原潭子段工程全長11公里，途經3座隧道，耗資超過300億，在歷經5年的施工黑暗期後，如今總算完工，待完成後續驗收作業後，將於16日正式通車，將成為台中地區首座串連山、海、屯與原市區的高速公路。

江啟臣表示，有別於一般路跑比賽，國道4號豐潭段通車運動嘉年華是台中有史以來首次跑上國道的路跑活動，沿途除匝道、高架橋，也會跑進隧道內，可以全方位欣賞豐原、潭子美麗景致。活動共分為3組，包含全程組(21K)、挑戰組(12K)、休閒組(6K)，目前已經吸引超過6000名跑者報名，當日現場也會有神秘嘉賓現身，要在正式通車前，先用雙腳征服國道。

本次活動競賽獎品豐富，除了有參賽禮的「國道4號紀念衫」外，主辦單位也精心設計「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」專屬獎牌，也針對不同組別，贈送涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」，要提供跑者獨一無二的比賽獎品，讓國4通車路跑成為他們永生難忘的美好回憶。

豐原慢跑協會理事長廖明源指出，由於報名人數眾多，富陽路南北雙向車道都有道路管制，周圍也有交維計畫，建議可將車輛停自包含豐原高中、翁子國小等11處停車場。主辦單位也於豐原轉運站(豐原東站公車站月台）、愛買豐原店（水源路停車場大門口旁）、永豐餘舊廠址（全國加油站豐勢站旁）、豐陽國中（富陽路南側門）提供免費接駁車，相關內容可前往報名網站上查詢，請注意活動時間，以免造成權益受損。

廖明源提醒，在高架橋上跑步高度高、風速大，請跑者們不要在路肩上行進，並遠離護欄與分隔島，隨時聽取安全人員的指示。此外，冬季早晨氣溫較低，需注意保暖及身體變化，冬季路面伸縮縫隙較大，也請留意腳步避免意外，相關注意事項請妥善閱讀。

交通部高速公路局主任林文旭表示，交通部高速公路局目前正辦理驗收作業，預計16日下午3點正式通車。運動局科長林宜萱指出，待11日完成點收作業後，將全力協助完成賽前準備。豐陽國中校長蔡瑞昌說，豐陽國中剛好位於匝道口旁，很榮幸成為運動嘉年華的活動會場。