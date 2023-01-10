為了遏止「投機炒房」，今天立法院終於完成《平均地權條例》修正草案三讀，包括新增「限制預售屋買賣契約轉售」、「嚴罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄買賣契約」等5大新制度，主要目的是要補足在現行打炒房措施效果不足的缺漏。

民進黨立委江永昌盤點目前已在施行的打炒房政策，包含「央行調整選擇性信用管制措施」、「房地合一稅2.0」等，核心思維是利用「加稅、加利息、減少貸款成數」的方式降低資金供給、增加交易買賣成本，但炒作房屋之所以有利可圖，在於「增加的負擔」都被投機客算做成本費用，當炒房所賺得的高額利潤可能是大於這些打炒房措施所增加的成本時，炒房動力就不會消失。

江永昌說，這次《平均地權條例》修正關鍵之處，在於要從源頭管理屋源，透過「限制預售屋轉售」與「管制私法人購屋」等政策，把住宅留給真正有需求「居住」者購買，讓住宅不再是投資工具，來避免投機客持續利用「不當加價炒作」、「定錨效應」玩弄房市的行為繼續發生。

為了加速完成《平均地權條例》的修正，在朝野各黨派的高度共識下完成修法，但江永昌認為，通過的條文仍有缺陷，首先是應新增「不法利得應獨立追繳」制度，使炒房真正變成無利可圖，避免當炒房的利潤大於或等於罰鍰時，違法炒房行為就仍有誘因或動機。

江永昌說，但行政單位認為仍需要審慎評估配套因應，恐影響原定的立法期程，因此江永昌先以附帶決議的形式，要求內政部要在6個月內就此制度進行研議，向立法院提出研究報告。

江永昌表示，第2點則是連帶責任應有界限，修法後「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員」出現炒作行為時，修法雖然訂定該法人或自然人需受相同處罰，但江永昌認為，也應增加法人或自然人已盡力防止犯法行為時的免責規定，期待日後對此應該再提出法律修正補足。

江永昌認為，此次《平均地權條例》的修正，其目的是要打炒房而不是打房；修法後，以預售屋市場為例，消費者必須理性評估自己在交屋前的經濟能力，並做好財務規畫，避免受業者行銷話術影響而衝動購屋，而對於銷售端而言，則是更需注意過去習慣的銷售手法、語言，避免觸法。