女星Sandy（吳姍儒）近年來主持成績相當亮眼，功力完全不輸老爸吳宗憲，而她去年初結婚後，隨即在9月宣布懷孕喜訊，並在10月舉辦「寶寶性別趴」宣布懷上兒子，而目前懷孕8個月、在家待產的她，仍經常透過社群媒體與粉絲互動，沒想到近日卻忍不住動怒，在社群媒體上忍不住大罵16個字。

Sandy今（10）日早上於IG的限時動態上，貼出粉絲傳的私訊，表示近日收到很多類似的減重廣告，點進去就像民調那樣，還會安排老師線上諮詢，因此忍不住詢問Sandy「不好意思請教您，最近在網路廣告下看到非常多有您和憲哥的文案，說喝某種飲品能幾天內瘦幾公斤」懷疑他們的影片遭到不肖廠商盜用、剪接。

而Sandy看到後也立即在限時動態上轉發，寫下「不堪其擾！令人厭惡！詐騙集團！手法低劣！」透露自己已經一而再再而三地提醒大家不要被騙，因為她沒有代言任何瘦身、豐胸、刮鬍刀等等的產品，怒批不肖業者「詐騙集團真的非常猖獗，而且也沒有任何公權力抓得到，我們都已經非常非常困擾，但就是救不了大家。只能拜託大家不要被騙！！！」、「拜託各位眼睛打開看清楚！！！」另外，她還附上爸爸吳宗憲代言的產品連結，強調其他通通詐騙，若還有其他人上當，她真的也無可奈何。