名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）最近在節目上談起老戰友隆多（Rajon Rondo），他提到隆多應該也是有資格進名人堂的，前提是畢拉普斯（Chauncey Billups）、羅瑞（Kyle Lowry）也都入選名人堂。

皮爾斯在另一位老戰友賈奈特（Kevin Garnett）的節目KG Certified說：「如果畢拉普斯與羅瑞入選了，隆多也肯定要入選。因為我認為隆多是與他們同一等級的，而且我覺得畢拉普斯和羅瑞是有機會入選的，所以同級的隆多也該被選進去。」

畢拉普斯是活塞隊2004年摘冠的FMVP，當年活塞陣容整齊，以防守見長，他們在決賽以4勝1負擊敗眾星雲集的湖人。該季被稱為「F4」的湖人擁有歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）、郵差馬龍（Karl Malone）、手套裴頓（Gary Payton）多達4位名人堂選手。

羅瑞是暴龍隊2019年摘下隊史首冠的功臣，打敗的是陣容強大的勇士隊，勇士陣中有杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、湯普生（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）等當代名將。由此看來，畢拉普斯、羅瑞都是打敗強敵摘冠的球隊控衛，讓皮爾斯覺得和隆多很像。

2008年塞爾提克在總冠軍賽戰勝宿敵湖人，隆多是他們的主控。然而外界通稱當年的綠衫軍是「GAP連線」，也就是賈奈特、艾倫（Ray Allen）、皮爾斯，畢竟隆多那時還比較菜，甚至皮爾斯自己評論過3巨頭應該是他自己、賈奈特、卡賽爾（Sam Cassell），沒有艾倫也沒有隆多，只是現在他又突然覺得隆多很厲害了。