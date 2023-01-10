農曆年將至，縣長鍾東錦關心偏鄉社區長輩的生活，10日巡視南庄鄉員林社區照顧關懷據點共餐情形，他說，供應的午餐菜色好，長輩吃得都很開心，希望長輩們能夠走出家門，踴躍參與關懷據點的活動，拓展人際關係，健康、快樂的生活，延緩老化。

鍾東錦贈送禮盒給長輩。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣到2022年底，老年人口已達9萬7905人，佔全縣總人口數18.3％，縣府為了妥善照顧長輩們的生活，運用公益彩券盈餘推動各項老人福利，迄今已設置202個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、健康促進及社會參與活動、共餐等服務。

目前全縣志工人數且達3800多人，每個月透過據點服務照顧1萬5700位社區長者，讓長輩能就近到據點參與健康促進活動，延緩老化。

再過10天就過農曆年了，在歲末年終之際，縣長鍾東錦關心偏鄉社區長輩的生活，今天特地訪視南庄鄉員林社區照顧關懷據點的共餐情形，該據點設在崇聖宮珍喜文康中心，每周2、5上午開放，中午共餐，讓長輩活到老，學到老，並能享受美味又健康的午餐，讓長者就近得到充分與適切的社福資源。縣長鍾東錦除致贈員林關懷據點年菜外，午餐時並替長輩們打菜，由於5菜1湯菜色好，長輩們吃得都很開心。

鍾東錦表示，鄉下地區長輩人數較多，縣府積極輔導村里成立關懷據點，讓長輩在熟悉環境中健康、快樂的生活，以延緩老化，未來將持續輔導村里成立據點，朝向一村里一據點目標邁進。