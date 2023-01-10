立法院今（10日）三讀「平均地權條例」部分條文修正案，祭出5大措施打炒房，詳細實施日期尚未公布，房市達人Sway認為，這段時間將是逃命波，房價有下跌1至3成的機會，去年哪裡瘋狂亂漲，就是今年開殺的地方。

此次修法重點包括限制預售屋換約轉售、預售屋解約申報、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉、建立吹哨者檢舉制度及重罰炒房行為，最高罰5千萬。

Sway在粉絲專頁上發文表示，「從現在至實施日之間是逃命波，以前怎麼漲的，就有本事怎麼跌，所以哪裡會跌？去年哪裡瘋狂亂漲，今年就是崩跌點。」

至於房價跌幅會有多深？Sway認為，有下跌1至3成的機會。他也喊話，希望此次修法，可以讓失控的房市，稍稍消一點風。

此外，Sway也將近年全台重劃區預售屋漲幅排名的圖片Ｐ圖改為「跌幅」呼應先前所述，由圖可見，包括竹北高鐵特區、台科大重劃區、新竹市金雅舊社重劃區、高雄橋頭新市鎮、台中北屯十一期、竹北縣治二期、台南鄭子寮、土城暫緩重劃區及台中烏日高鐵特區等地。