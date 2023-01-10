台北一名準新娘不滿夫家要辦流水席，頻在網路發文砲轟夫家，引發「流水席之亂」；沒想到另一名女網友稱未婚夫家人也願意出600萬幫買房，但前提是新房要裝住宅用火災警報器（住警器），沒想到她聽完暴怒，認為夫家是在下馬威「吃人夠夠」揚言退婚；原來一切都是新北市消防局小編因應時事的宣傳手法。

新北消防局臉書「新北消防發爾麵」分享對話截圖，一名男子對未婚妻說他的父親願意為新婚房出600萬，但父親堅持要裝住警器，未婚妻卻說「奇怪a，有裝沒裝是有什麼差？你們這家人真的吃人夠夠a」，稱男子家人從婚宴到裝潢都要有掌控權，男子則說家人不要婚禮禮金，唯一要求只是裝住警器，希望對方體諒。

另一名女網友稱未婚夫家人也願意出600萬幫買房，但前提是新房要裝住宅用火災警報器（住警器）；原來一切都是新北市消防局小編因應時事的宣傳手法。（翻攝自臉書「新北消防發爾麵」）

該名未婚妻嗆「還沒嫁進你家，就想先給我下馬威是嗎」，她堅持若男子家人收回600萬、堅持辦流水席和裝住警器，她就要退婚，男子則無奈說「妳不要這樣好嗎？」而原來該對話是消防局小編想出的噱頭，目的只是為宣傳新北市免費安裝住警器的申請條件，包含5樓以下未曾向消防局申請裝設住警器者、獨居老人、低收入戶、身障者、視障者優先，巷弄狹小地區、30年以上建築物後補。

其他網友留言「小編真的太厲害了，最新流行的時事都有follow到」、「小編的八卦魂好強，我才剛看完懶人包」、「若是我未來媳婦這樣，我會勸我兒子真的要考慮清楚，不然離婚指日可待」、「沒裝住警器，失火大家沒有流水席，都喝西北風」。