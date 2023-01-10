五角大廈已經授予L3Harris技術公司4000萬美元（近新台幣12.7億）的訂單，在年中之前向烏克蘭發送「吸血鬼」（Vampire）車載型導引火箭反無人機系統，可望攔阻俄羅斯大量投入的無人機，以保護重要資產。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）10日報導，L3Harris公司說，它將在美國政府準備提供給烏克蘭的車輛上安裝14套套件。吸血鬼是 「車輛獨立式的模塊化托盤式情監偵火箭設備」（Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment，Vampire）的縮寫，由一個雷射導引的火箭發射器組成，可以快速安裝在民用車輛的載台上。

「吸血鬼」（Vampire）是ㄧ由一個雷射導引的火箭發射器組成，可以快速安裝在民用車輛的載台上。（L3Harris）

這套裝備旨在讓烏克蘭的地面部隊能夠打擊地面目標以及俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施使用的無人機。L3Harris說，合約要求該公司在2023年中前向美國國防部交付4套系統，並計劃在2023年底之前再交付10套。

▪️The Pentagon signed a contract for the supply of VAMPIRE missile systems for Ukraine. The contract is valued at $40 million, according to the L3Harris press service. And this, by the way, is an effective thing against drones. pic.twitter.com/RR2dH6IrpM — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) January 9, 2023

五角大廈發言人高曼（Tim Gorman）中校表示，這個份合約其實是在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就有的一份海軍原型合約當中的一部分。

該原型機於去年4月提交給國防部，8月被遴選為五角大廈根據烏克蘭安全援助倡議提供的30億美元（近新台幣913億元）安全援助計劃的一部分。該公司表示，它在2021年開始進行實地測試，並在2022年夏天繼續進行射程和耐久性測試。

吸血鬼系統包括一個WESCAM MX-10 RSTA瞄準器，它使用「先進精準殺傷武器系統」（APKWS），可以與L3Harris的近炸引信相結合成為一個有效的無人機攔截系統。

該司公司情監偵業務部門總裁薩沃伊（Luke Savoie）在一份新聞稿中說：「我們致力於以強大的（技術）能力支持美國的戰略夥伴，並未烏克蘭人民繼續保衛他們的國家和獨立性。」