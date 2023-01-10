立法委員蔡適應服務處10日上午邀請台電到基隆市和平島天顯宮前，說明和平島電桿下地的計畫。蔡適應服務處主任林明智表示，接獲民眾陳情，指和平街電桿下地進度緩慢，希望台電能夠儘速安排電桿下地的進程。

立法委員蔡適應服務處推動基隆市和平島電桿下地，希望台電能儘快協助進行。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

林明智表示，蔡適應服務處接獲和平島天顯宮總務處長李進復、副處長陳銘松以及民眾陳情，指台電規畫中的和平島沿線桿線下地計畫，和平街部份的進度緩慢，再加上天顯宮停車場常有香客遊覽車進出，若能促成電桿下地，可有效避免和平街上的電桿，造成會車死角。

林明智指出，和平街1號到118號天顯宮前的下地計畫，已經延宕許久，服務處也依照地方需求，要求各單位來協助，第一個部分是和平街1號到山上這段，有占用和管路障礙的部份，他會請國有財產署來排除占用，還有事業單位配合管路障礙調整。

第二個部分，他請台電先行處理能夠桿線下地的範圍，並請有需求的單位來提出申請，例如：天顯宮、基隆市政府、基隆市中正區公所等；其他部分，在排除占用後，他請台電儘速規畫設計，希望台電能夠配合地方，改善交通、發展觀光，讓市容及行車空間更友善。

台電基隆區營業處表示，他們將配合地方居民的需求，也請和平島天顯宮可以向台電提出申請，還有沿線關於基隆市政府的部分，他們也希望地方政府能夠提出申請，加速成案和規劃進度。

市議員許睿慈表示，她曾接獲民眾反應，希望電桿能夠地下化，她在了解蔡適應委員的努力及天顯宮和居民訴求後，她也會來協助敦促基隆市政府、中正區公所提出相關申請，並加速審核施工申請，讓和平街能早日完成桿線下地。