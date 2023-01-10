警方到場後先安撫其慌張情緒，提供手機讓其聯繫親戚，並協助調閱監視器釐清。（翻攝畫面）

新北市捷運淡水站日前一名婦人遺失手提包心急如焚，經員警積極協助，順利協助婦人尋回手提包，其對員警積極熱心之服務熱忱，至表感激。

捷運警察隊第一分隊警員王純仁、葉玲君日前擔服巡邏勤務時，接獲通報淡水站有民眾物品遺失，抵達現場，婦人表示稍早從台中搭車北上，欲至淡水親戚家拜訪，於捷運站外轉乘公車時，赫然發現手提包遺失，裡面有手機、證件及現金等貴重物品，頓時手足無措、心急如焚。

警方到場後先安撫其慌張情緒，提供手機讓其聯繫親戚，並協助調閱監視器釐清，發現婦人出站時因行李眾多，手提包不慎掉落於閘門後方。警方立即聯繫遺失物中心及各詢問處，得知台北站恰有拾獲特徵相符物品，聯絡站務人員確定正是婦人所遺失之手提包，且內容物均無短少，婦人得知物品順利尋回，這才展露笑顏。

捷運警察隊呼籲年節將至返鄉人潮湧現，旅客離開月臺、車廂、廁所前，務必檢查隨身物品以免遺失，若不慎遺失物品，可就近向站務人員詢問，或詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，捷運警察將秉持同理心即刻協尋，並提供必要之協助。