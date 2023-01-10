新北市教育局近期在民安國小首次舉辦「藝術STEAM教案及作品徵選頒獎典禮」，有17件教案、17件學生作品獲獎。（新北市教育局提供）

新北市教育局近期在民安國小首次舉辦「藝術STEAM教案及作品徵選頒獎典禮」，有17件教案、17件學生作品獲獎，並由獲獎的特優教師進行教案發表，展示出藝術STEAM獲獎作品，並由得獎者介紹創作動機和原理，每件作品兼具美感和科技，現場宛如小型發明展。

教育局表示，STEAM是科學、科技、工程、藝術及數學的合稱，藝術STEAM是推動藝術課程跨領域整合，本次3件榮獲教案特優獎分別為《響見‧達文西》、《來自風的禮物》及《泰瘋狂的創客設計》。

中山國小教師劉美玲設計《響見‧達文西》，利用鉛筆石墨描繪，瞭解學生對工具媒介的熟悉度，再搭配自創學習單，使用聲音裝置，讓學生體驗視覺聲音化影像的實踐過程；《來自風的禮物》源於藝術領域的陶土課程，結合雷雕技術，製成風鈴和造型掛片，探討陶土對風鈴聲音的影響，並運用橫桿的物理平衡布置風鈴。

另外，「泰瘋狂的創客設計」由藝術、生科和英文老師們共備合作，融合多元文化和泰式美學概念，讓學生在創意市集實踐職涯試探。

中港國小學生余璦儒以《蛋光光雞慌慌》榮獲STEAM作品特優，她的作品發想自缺蛋的社會現象，運用電學與機械原理，設計出人們向母雞偷蛋，母雞驚慌拍翅護蛋、無濟於事的想像；同獲特優作品的《Touch 燈泡機器人》則是由新埔國小學生邱奕晴創作，將家中丟棄的金屬水管重組，加上觸控開關晶片，並運用人手觸碰金屬表面，完成燈泡的三段式亮度。

新北市國小藝術輔導團召集人、民安國小校長王健旺表示，這次教案徵選顯示新北藝術STEAM發展的可能性，有跨校、跨領域合作，還有資深和初任教師的共備，學生的作品也發揮各種創意，運用木棒、滑輪等裝飾做旗幟升降遊戲，也運用磁力、電力、機械或桌遊設計。

教育局長張明文表示，新北市2021年底成立「美感跨域共學基地」，推動藝術STEAM、藝術雙語及美感頻道，這次首辦藝術STEAM教案及作品徵選，希望各校持續投入藝術STEAM教學，為藝術教育帶入新風潮。