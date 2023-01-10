揮別震盪起伏的2022年，近期全球市場仍持續震盪整理態勢，對於美國經濟陷入衰退的擔憂與相對突出的就業數據交互影響並造成市場波動。野村投信認為，整體而言，野村投信投資長周文森表示 ：2023年全球經濟呈軟著陸、微幅衰退的機率較高，預計FED升息至今年中，而降息的時機還是要等到明年。

周文森表示，今年第一季投資人仍在觀察經濟數據表現，在此過渡期間，投資組合建議「債優於股」，以相對穩健的投資級公司債為核心資產，逢低布局成熟市場股票與亞洲股票，待經濟前景較明確後，再逐步提高風險性資產的比重。

在經濟軟著陸且輕度經濟衰退下，周文森認為，首季市場修正逢低買進，第二季資產輪動，資金轉向風險性資產和成長股。

周文森表示，這次景氣循環真正要留意的是消費端的數據，目前美國就業市場表現良好，消費者信心與服務業PMI亦有出色的表現，消費端的需求仍在，雖然未來兩季消費需求可能會放緩，但目前尚未看到消費需求會出現崩跌，因此，預期經濟將是軟著陸，呈現溫和且微幅的衰退。值得預期留意的是，整體經濟走向仍有蠻高的不確定性，需要持續觀察第一季公布的數據，也因為如此，第一季股市將較為震盪，反倒是債市受惠於升息步入尾聲，價格回到合理水準，具備不錯的投資價值。

因此，第一季的投資組合建議債優於股，投資級公司債波動度相對較低，且殖利率具吸引力，適合作為核心資產，亦可考慮布局歐元非投資等級債，除了具吸引力的殖利率，歐元非投資等級債的流動性較低，也能保持較低的波動度。股市方面，應採取不追高、逢低布局的方式，除了看好景氣較佳的美股，估值在低檔的歐股，以及亞股、台股均適合買進。周文森指出，若經濟數據如預期地為軟著陸，市場信心將大增，屆時風險性資產將可望出現漲勢，除了將亞股、台股以及中小型股納入核心資產，債券部分亦可增加新興美元主權債。