苗栗縣警察局苗栗分局10日指出，日前破獲以27姓涂姓男子為首的不良幫派組織，涂夥同彭、鄧姓男子等人，逼迫並控制被害人簽百萬元本票，警方循線將涂男等人逮捕，並依組織犯罪、妨害自由及恐嚇等罪嫌，將涂移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局去年11月獲報，涂男夥同組織成員19歲的彭、鄧姓男子，假借投資線上博奕誘騙被害人外出後，控制其行動並逼迫簽立高達百萬元，讓多位被害人心生恐懼。

警方獲報後，警察局局長陳武康至為重視，立即指示苗栗分局積極偵辦，並報請苗栗地方檢察署指揮，6日持苗栗地檢署核發拘票拘提涂嫌等人到案。

苗栗警分局分局長林永勝表示，警方會持續「打擊黑幫威力掃蕩」，讓民眾免於恐懼，安心過好年。並呼籲鄉親，遭遇不法侵害時，請立即向警方報案或檢舉，警方絕對全力偵辦到底，確保治安平穩，讓每位縣民能安居樂業、安心生活，也警告不法分子切勿心存僥倖。