中國去年12月無預警全面放寬防疫管制，但香港媒體報導，中共當局原本盤算是今年3月兩會結束後宣布解封，並於9月杭州亞運前全面放開，但爆發「白紙運動」且經濟萎靡，於是倉促解禁。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，中共當局宣布解封，事先沒有公布時間表或具體方案，使得絕大多數民眾、媒體，甚至地方層級的決策官員深感錯愕。

不過消息來源與分析人士透露，中共領導人習近平早已打算於今年3月解封，但是諸多因素，包括去年11月底爆發的大規模抗爭「白紙運動」，染疫數急遽攀升與封控重創經濟，於是加速解封的時程。

一名不願具名的衛生官員表示，當局早先布局的解封，就是打算在今年3月的兩會結束後展開，而且考量3月解封的另個優勢在於，屆時國務院的高層官員任命全面底定，將產生清晰明確的指揮體系。

按照原本的構想，3月解封以漸進的方式逐步開啟，並於今年9月杭州亞運前全面放開。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）去年5月宣布，原定2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期，並於同年7月間拍板，杭州亞運改期至今年的9月23日到10月8日。

上述衛生官員指出，3月本來就是比較好的時間點，這樣才能爭取更多時間普及疫苗接種率，尤其是對高齡長者施打疫苗，並說3月氣溫回暖，也有助於緩和疫情的擴散。

但是多個熟悉內情的人士透露，去年10月就在習近平於中共20大3連任後，被他安插在負責管控經濟事務的親信建議他加緊解封，因去年11月中國的經濟浮現頹勢，再也無法承受因執行清零而賠上的代價。

當時多個消息來源指出，若干在工商業重鎮主政的領導幹部陸續回報習和政治局常委，他們管轄範圍內的經濟情勢相當慘澹。

人在北京的消息來源說，被視為經濟榮枯指標的上海市與廣東省主責幹部，呼籲黨中央慎思清零政策，因這兩個號稱中國經濟發動機的省市面臨諸多壓力，包括全球供應鏈重組，出口市場趨緩，封控數月致內需不振。

上述消息來源指出：「若清零再執行一季，中國經濟就為時已晚了。」並說清零期間許多民眾已耗盡積蓄。

於此同時，白紙運動掀起的政治效應蔓延中國各地，又因經濟疲弱而加乘放大，迫使北京高層提前放寬管制，即使中國根本還沒準備好。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120110