「2023花在彰化」大年初一將在溪州公園隆重登場，今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領鄉親漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，今年欣逢彰化縣300年，農曆過年共有10天假期，歡迎民眾白天到溪州公園賞花，晚上到八卦山賞燈，精彩絕倫的視覺饗宴。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

白天賞花溪州公園「花在彰化」，1月22日至2月5日，八卦山「月影燈季」1月14至2月28日止，歡迎全國鄉親春節一同到彰化走春，挖掘彰化的美。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

春節假期倒數，民眾已經開始規劃春節旅遊，10日彰化縣政府在中庭舉辦2023花在彰化x月影燈季宣傳記者會，王惠美表示，春節10天連假彰化是最好的選擇，溪州公園有「花在彰化」、八卦山上有「月影燈季」，民眾可以白天賞花，晚上賞燈，歡迎全國鄉親到彰化，一起玉兔迎春旺全年。

「2023花在彰化」大年初一將在溪州公園隆重登場，今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領鄉親漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，還有人氣貼圖巨星「好想兔」在現場與民眾相見歡，還有精采的鯊魚競賽機飛行表演、農產展售等。

「2023月影燈季」則是在本周六晚上6點，在八卦山大佛風景區熱鬧點燈，當天有限量300份好想兔紅包袋及1000份兔年小提燈要送給參與點燈儀式的鄉親，今年特別以「建縣300 幸福兔U」為主題，共有7組可愛的好想兔搭配璀璨燈光現身於卦山村、參佛道、九龍池及天空步道等燈區，還有浪漫白色旋轉木馬、精彩燈光秀等，白天、晚上都驚喜。

王惠美表示，今年欣逢彰化縣300年，農曆過年共有10天假期，歡迎民眾白天到溪州公園賞花，晚上到八卦山賞燈，精彩絕倫的視覺饗宴，另外到訪彰化還能前往鹿港、田尾等觀光重鎮，只要到任一活動合作店家，完成指定任務，就有機會抽中iPhone14、iPad、switch及好想兔專屬好禮。

王惠美強調，溪州公園附近就有好吃的美食，如肉圓、羊肉爐，鄰近也有北斗奠安宮及成美文化園區，適合大朋友帶著小朋友一起遊玩，田尾是開放式的公園，處處都是拍照打卡的好景點，白天賞花溪州公園「花在彰化」，1月22日至2月5日，八卦山「月影燈季」1月14至2月28日止，歡迎全國鄉親春節一同到彰化走春，挖掘彰化的美。