前台南市政府經發局長陳凱凌涉貪、爐碴掩埋、學甲88槍槍擊案、光電設置等一連串重大事件重創台南市的形象，市長黃偉哲今天偕相關局處首長，親上火線說明。黃偉哲除強調，不推諉責任，也不逃避問題，更強調已設立「太陽能光電聯合審查制度」，業者申請後7天之內就會排入審查，過程公開、透明。

台南市長黃偉哲偕市府祕書長方進呈、副祕書長邱忠川、警察局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽等人共同出席「台南市政府重大議題說明會」。（洪榮志攝）

今天下午黃偉哲帶著祕書長方進呈、副祕書長邱忠川、市警局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽等人，共同出席「台南市政府重大議題說明會」，針對近來引發的紛紛擾擾一起「說清楚、講明白」。

黃偉哲表示，許多市民都很關心最近這段時間台南發生的治安、環境、官箴及光電設置等問題，他希望能一事歸一事解釋清楚，不推諉責任，也不逃避問題，將相關做法及應該改善的部分，向大家清楚說明。

針對陳凱凌涉貪案，黃偉哲指出，去年5月時，市府接到匿名檢舉後，立即啟動政風調查。經調查完成後，除對行政部分要求改善外，刑事部分也因政風單位沒有司法警察權，在5月底、6月初主動移送台南地檢署偵辦。

黃偉哲強調，由於5月底、6月初已經將相關人等移送，此事也直接說明，並沒有所謂外傳的小內閣改組時，陳凱凌將調升副市長或調任環保局長一事。

至於爐碴掩埋案，黃偉哲也說，在前市長賴清德時期，已經受理民眾陳情，市府環保局也馬上要求業者清除在農地掩埋的爐碴，當時大概清了5.5萬噸，並獲地檢署不起訴；但是經過陳情人持續檢舉，2019年檢方又重啟調查，環保局除再度裁罰外，也再次要求當事人清除爐渣，至今已經清除8萬多噸以上，目前仍持續要求清除工業用地上的爐碴。

對於88槍引發的治安問題，黃偉哲認為，感謝專案小組十分努力緝凶，但治安歸治安，我們可以清楚發現，從2019年至2022年，槍擊案發生數大幅下降71％、暴力犯罪發生數下降42％、阻詐金額更高達547％，掃黑件數也增加，整體治安環境是改善的。

就光電設置部分，黃偉哲表示，綠能、再生能源是國家發展的重要方向，台南因為風力沒有那麼好，但日照充足，發展光電就成為配合中央、國家政策方向的目標。儘管發展光電在地方上引起一些紛爭，但政府就是要將全程更公開、更透明，不僅讓業者了解申請進度，民眾也能了解哪一件案現在的狀況如何。