連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2022年12月自結合併營收4.39億元，月增達25.21％、年增達15.79％，創歷史次高，使第四季合併營收11.43億元，季增9.95％、年增達17.02％，續創歷史新高。全年合併營收37.56億元、年增達28.23％，改寫歷史次高。

法人認為，漢來美食去年第四季營收表現優於預期，使全年營收幾乎追平2019年37.75億元新高紀錄，本業營運可望較前年轉盈、營益率轉正。在既有據點業績提升、配合南港新據點開出挹注，可望帶動營收維持雙位數成長，整體營運表現恢復疫情前水準。

漢來美食表示，受惠百貨檔期及耶誕跨年商機，帶動集團各品牌餐廳業績百花齊放、紛紛開出紅盤，使去年第四季營收再創新高。展望後市，隨著接續的年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴亦陸續傳出滿單捷報，預期首季旺季營收將持續衝高。

為提升訂位訂餐便利性並擴大服務客群，漢來美食規畫今年透過「來美食」APP推出更多品牌餐廳限時優惠、APP會員專屬活動及抽獎，以及更多元豐富的電商品項、24小時不打烊開放互動，以回饋顧客支持，不再受限營業時間或地點，APP集點還能不限金額折抵消費。

面對近期餐飲需求爆發，漢來美食持續深耕品牌力。2009年即成立的「漢來餐飲大學」ｔ持續投入培訓經費及資源，提供人才持續精進及發展機會，確保餐食及服務顧客品質。近年更設置廚藝及研發教室，結合本業規畫外部互動活動，讓員工發揮更高自我價值。

展望2023年，漢來美食規畫以既有品牌拓點升級延伸營運廣度，並以研發打造新品牌創造深度。目前旗下分為商務宴客、精緻餐飲、時髦休閒、家庭料理、健康環保等5大類，概括商務到家庭、高端到平價的多元品牌發展，共有18個品牌45家據點。

漢來美食看好台北南港消費力道，承租集團台北南港漢來大飯店1～5樓，預計將進駐7家餐廳，包括升級版的海港自助餐及名人坊、宴會廳、海鮮火鍋、餐酒館、大廳酒廊、糕餅小舖，預計第四季開幕營運。集團指出，今年新展據點將自7處起跳。