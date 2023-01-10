行政院長蘇貞昌是否卸任近日引發各界議論，據媒體報導，傳出他已在收拾行政院辦公室物品，對此，行政院發言人羅秉成澄清，並無所謂打包一事。
據媒體報導，今傳出蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候，期間有人問他是否確定要「休息」，他則語帶保留的回覆「我什麼都沒有說喔！」
對此，羅秉成表示，院長辦公室近日係針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。
行政院長蘇貞昌是否卸任近日引發各界議論，據媒體報導，傳出他已在收拾行政院辦公室物品，對此，行政院發言人羅秉成澄清，並無所謂打包一事。
據媒體報導，今傳出蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候，期間有人問他是否確定要「休息」，他則語帶保留的回覆「我什麼都沒有說喔！」
對此，羅秉成表示，院長辦公室近日係針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。
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