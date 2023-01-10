楊嫌駕駛奧迪A8運毒，仍被警方包圍逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園4黑幫聯手以不鏽鋼瓶走私毒品 A8運毒不敵警國產車

刑事局偵查第三大隊接獲情資，有航空快捷包裹以「樹酯」為品項自德國寄至台灣，疑似夾藏毒品，經與海關拆開包裹檢查，發現真空不鏽鋼瓶內夾藏13多公斤、黑市價格2500萬元的K他命，立即組成專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，販毒集團去年11月從德國寄來兩個郵包，裡面各有6瓶及7瓶真空不鏽鋼瓶，瓶內均夾藏K他命，警方跟監發現包裹被送至桃園市中壢、桃園區民宅，由33歲陳姓、26歲張姓及小南門幫成員32歲冉姓男子分別收貨，再赴洗車場交給血鷹幫成員34歲陳姓男子及四海幫成員29歲王姓男子。

警方發現，兩人再到一處停車場頂樓將貨轉交給22歲楊姓男子，共設下4到斷點，楊嫌甚至仿效電影「玩命快遞」，駕駛市價500萬元的奧迪A8汽車運毒，意圖以強大馬力速度逃避警方查緝。但警方仍趁楊嫌到楊梅區要交貨給竹聯幫信堂30歲魏姓男子時，以國產警車將他團團包圍，並同步拘提魏嫌等7人。

警方清查，嫌犯去年10月曾輸入真空不鏽鋼瓶「試走」，查扣現金99萬元及A3、A8汽車等贓證物，全案訊後，法院裁定魏嫌、楊嫌羈押，其餘共犯交保候傳。

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