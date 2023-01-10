台塑（1301）受制本業及轉投資同陷虧損陰霾，去（2022）年第四季營收510億元，季減8.2％，本業虧損23億元，季衰退581％，稅後虧損73億元，季衰退228％，每股稅前虧損1.15元；全年營業利益268億元，年減55.5％，稅後利益361億元，年減49.3％，EPS5.69元，名列台塑四寶獲利冠軍。

台塑表示，歐美加速升息對抗高通膨，影響消費者購買力，民生終端需求不振，加上美國及中國大陸新增產能陸續投產，拖累石化產品行情，去年第四季各產品平均價格季跌2～22％，部分產品更跌破成本，導致去年第四季本業產生虧損。

另，台塑去年第四季權益法投資也認列損失45.6億元，包括台塑化認列虧損28億元、 台塑美國公司認列虧損6.9億元、福欣特殊鋼公司認列虧損6.6億元，以及台塑烯烴美國公司（OL-3）認列4.2億元虧損。

不過，去年上半年石化行情活絡，液鹼產品價格更比2021年上漲82.8％，支撐台塑去年營收2,516億元，創歷史次高，年減8％，營業利益268億元，稅前利益438億元，每股稅前盈餘6.89元；稅後利益361億元，年減49.3％，EPS5.69元。