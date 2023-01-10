農曆春節是我國重要的團圓節日，採購年貨、送禮、祭祀祖先、親友團聚等需求，成為年度蔬果、魚肉、花卉等農產品的消費高峰。雖疫情解封加上春節假期10天出國旅遊人數增多，然國人在家自行料理年菜情形仍高。為充裕供應年節消費需求，農委會已盤點農、漁、畜產品節前供應情形，並加強規劃調配措施，以確保國人都能安心採購所需食材。

農委會說明，2022年12月中旬氣溫驟降，各類蔬菜如甘藍、花菜類、短期葉菜類等生育延緩；隨著氣溫回暖，蔬菜生育恢復正常，2023年1月起供應量充足，預期春節前蔬菜供應量可滿足市場需求。

果品部分，鳳梨釋迦、棗、茂谷柑及桶柑等應景水果已進入產期，品質佳，可穩定供應；水產部分，如國產金鯧、石斑及鱸魚等皆供應無虞，滿足消費需求；畜禽部分，除協調產業界加強供應，確保豬肉、雞肉供應穩定充足外，並已協調蛋商加強橫向調度及加工業者調度原料蛋，以充分供應年節期間市場需求。

農委會說明，年節期間整體農、漁、畜產品均供應無虞，該會將持續監控市場供應情形，協調產業界配合彈性調度供應，滿足國人年節採購農產品之需求，歡慶團圓迎好年。