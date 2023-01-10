嘉義大學森林暨自然資源學系團隊與嘉義縣環保局、達和環保公司，在鹿草焚化廠區內的永續循環示範園區栽種復育台灣原生種「阿里山油菊」，經過1年多栽植，不僅育苗成功，透過產學合作，已有業者成功開發出化妝品、保養品等，今上午環保局在焚化廠內舉行促參案識別標誌設置揭牌暨阿里山油菊復育成果發表茶會，宣告鹿草焚化廠不再只是燒垃圾！未來還將成為生態、運動、教育及休閒的空間。

縣府2021年12月與達和鹿草環保公司再度攜手20年營運，合作模式依「促進民間參與公共建設法」報請財政部專案核准「有償促參案＋（RTO）（修建-移轉-營運）」環保建設案首例，今上午由縣長翁章梁、財政部促參司長李建賢、環保署訴願會主委洪淑幸、環保局長張根穆共同舉行促參案識別標誌設置揭牌，宣布焚化廠啟動整改，未來將逐步轉型成生態永續環境教育園區。

經過1年多努力，達和公司將廠內約莫0.5公頃閒置土地整地規畫為永續循環示範園區，其中0.3公頃與嘉大合作，無償提供做為阿里山油菊復育基地，原本分布在海拔逾千公尺高山上的台灣原生種在廠內成功復育，讓示範園區成為阿里山油菊最大面積的平地復育基地。

翁章梁說，相信未來「阿里山油菊」有機會成為在地農特產的另一個「金字招牌」，而焚化廠更將成為結合生態、運動、教育及休閒的空間，尤其生在高海拔的阿里山油菊在此成功復育，除了花開美景還能製成產品，透過地方創生的手段，保育環境又得到利益，讓焚化廠不再是鄰避設施，而是與鄉親生活親近的天然園區。

李建賢指出，這次鹿草焚化廠整改營運所採的有償促參案，就是吸引民間機構投資公共建設資產，並由政府編列預算一部分給付民間機構方式，降低政府財政負擔及增加民間投資意願，政府於取得整改後硬體所有權，後再委託民間機構營運，是目前首例，也是全台焚化廠促參案的典範。

今茶會開放來賓體驗阿里山油菊沖茶品茗和油菊餅乾試吃，翁章梁也與來賓栽種一株株油菊，認養守護原生種。