農曆新年將至，薪傳獎得主王宏隆9日再度到岡山警分局，以警員的名字創作春聯，恭賀大家新春快樂。義大醫院方面，也邀請書法老師、癌症病友現場揮毫，現場還有長輩指導小朋友寫春聯，現場洋溢濃濃年味。岡山秀傳醫院也舉辦寫春聯活動，向民眾預祝新年快樂。

王宏隆是中華民國龍獅藝陣協會祕書長、舞獅技藝會總幹事、回春堂國術館館長，多才多藝。這是他連續兩年到岡山警分局揮毫寫春聯，他在現場以警員的姓名創作春聯，即興創作出許多賀詞祝語，讓警員們相當開心。

王宏隆表示，警察為民服務、打擊犯罪全年無休，特別感謝岡山景分局長洪振順邀請，有此機會能為辛苦的警察兄弟姊妹們盡棉薄之力，感到非常開心。

義大醫院10日舉辦新春揮毫活動，圖為長輩指導孩童寫春聯。（義大醫院提供／林瑞益高雄傳真）

義大醫院方面，10日的春節活動還結合義賣與表演，民眾在欣賞表演、領取春聯之餘，還到義賣攤販逛逛，以公益價買到自己需要的物品，並幫助弱勢族群。義賣活動時間從1月10日至1月13日舉辦，歡迎民眾到場採買。

同時，義大醫院腎臟科醫師陳清揚因應年節到來，家家戶戶團員、聚餐、大啖美食的活動少不了，提醒民眾腎臟疾病預防、早期症狀及治療方法，期許民眾都能夠有健康的身體及愉悅的心情共度佳節。

岡山秀傳醫院10日舉辦寫春聯活動。（岡山醫院提供／林瑞益高雄傳真）

岡山秀傳醫院10日也邀請到佛光山岡山講堂教師及學員透過現場書寫春聯，提供醫院病人及民眾領取，盼藉此活動讓民眾紓解新冠感染之下的生活壓力。