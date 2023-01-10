何國世熟稔中南美洲歷史文化，他利用授課之餘研讀、整理、蒐集相關資料，並實地參訪累積經驗，陸續出版10本著作。（靜宜大學提供）

靜宜大學西班牙語文學系副教授何國世，熟稔中南美洲歷史文化，他利用授課之餘研讀、整理、蒐集相關資料，並實地參訪累積經驗，陸續出版10本著作。最新出版的《智利史：山海環繞的絲帶國》帶領大家一窺「讓地圖印刷業者傷透腦筋，世界最狹長國家」的智利面貌，藉此加深國人對拉丁語系國家的認識。

何國世大學畢業後曾在中央通訊社服務，隨後考取行政院新聞局特考，外派前則因考取公費留學，轉赴西班牙攻讀博士，主修拉丁美洲歷史等。1996年學成返國後即到靜宜大學任教至今26年。陸續出版墨西哥、秘魯、阿根廷、巴西、委內瑞拉、巴拉圭、西班牙、拉丁美洲、中美洲及近期出版《智利史：山海環繞的絲帶國》等國10本書籍。

何國世最新出版的《智利史：山海環繞的絲帶國》帶領大家一窺智利面貌，並藉此加深國人對拉丁語系國家的認識。（靜宜大學提供）

何國世大學就讀西班牙語文學系，40多年來，拉丁美洲一直是他魂牽夢繫的國度；2017年首次到訪智利，首都聖地牙哥的井然有序與發達進步，令他印象深刻，也開啟撰寫智利史的想法。《智利史：山海環繞的絲帶國》共分九章節，以歷史脈絡、政治變革、經濟發展及迎接21世紀的機會與挑戰為核心；並帶領讀者瞭解自然資源、民情風俗、教育體制及飲食文化等特色。

何國世說，台灣大部份邦交國都在中南美洲，但民眾普遍對拉美的認識相當缺乏，希望透過系列國別史的出版，以多元視角認識拉丁語系國家特色。（靜宜大學提供）

何國世說，智利位處南美邊緣，東面為雄偉的安地斯山脈，西面為一望無際的太平洋。天然的地理限制，使智利向南北發展，造就如絲帶般的狹長國土，總長4200多公里，平均寬度卻僅有300公里，奇特的地形，難以完整放入地圖中，成為地圖印刷業者最大困擾。然而山海環繞、與世隔絕的環境並未阻礙智利人前進的腳步，他們突破大山大海的限制，強勢逆襲，成功躋身拉美強國之列。智利也是詩人的土地！孕育出無數滿載詩意的靈魂。

智利的國家格言「依靠公理或武力」，則反映智利建國歷史。十六世紀，西班牙征服者從秘魯一路南下，踏入智利，建立聖地牙哥城，展開長達250年的殖民統治。十九世紀，美洲掀起獨立革命浪潮，智利人也加入追尋自由行列，在犧牲很多人民生命後，終於打破殖民的枷鎖，建立共和政體。

何國世表示，不同於多數拉美國家的動盪貪腐、貧窮落後印象，智利的民主政治穩定，經濟、文化高度發展，與阿根廷、巴西並稱為ABC三大強國。但繁榮背後，是長達16年的軍事獨裁。1970至1980年代，在鐵腕將軍皮諾契特的帶領下，創造「智利奇蹟」，免於陷入拉美「失落的十年」。

《智利史：山海環繞的絲帶國》一書最後，何國世分析了二十一世紀初期20年拉戈斯、巴契萊特及皮涅拉政府的施政與影響，與智利未來面臨的挑戰與機會。何國世說，台灣大部份邦交國都在中南美洲，但民眾普遍對拉美的認識相當缺乏，希望透過系列國別史的出版，以多元視角認識拉丁語系國家特色。