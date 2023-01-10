一名在外租屋的女網友分享，最近發現浴室的排水孔常冒出一堆螞蟻，量多到令人毛骨悚然，時不時還會爬到她身上，讓她很困擾，也覺得十分不舒服，貼文引起網友討論，不少過來人表示，最好的處理方法就是投藥＋蓋住排水孔，持續一段時間以後就會發現螞蟻慢慢變少。

一名女網友近日在PTT上分享，最近發現一堆螞蟻從浴室排水孔爬出來，本想用投藥的方式殺死這些螞蟻，結果放了藥以後卻跑來更多的螞蟻，量多到她全身起雞皮疙瘩，而且有時候還會有螞蟻趁她洗澡或刷牙時，偷偷爬到身上來，讓她很困擾。

女網友表示，由於她不是屋主，只是租客，因此沒辦法整棟樓到處找螞蟻窩，只能針對自己浴室裡的螞蟻群做處理。她目前只有想到2個辦法，第一個是非洗澡的時間拿蓋子封住下水孔，讓螞蟻進不來；第二個則是繼續投藥，吸引更多的螞蟻來，直到所有螞蟻都死光光，不知道大家有沒有更好的辦法？

貼文引起網友討論，不少過來人表示，按照原PO的狀況，就是只能繼續投藥，持續下去的話螞蟻就會死光光，但需要撐過這段陣痛期，「持續投藥，過陣痛期就好了。然後這段時間邊投藥邊把排水孔蓋起來」、「螞蟻藥吧，之前我看朋友也是這樣」。