高雄市原住民族部落大學成果展日前在左營TAKAO原創基地舉辦，「平埔族」大武瓏族、西拉雅族歌謠展演為活動揭開序幕，現場有12個課程攤位展示年度學習成果，高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，部落大學對於族語推廣、文化振興與產業發展有相當貢獻，這次特別增設大武瓏族、西拉雅族等平埔族群課程，不僅讓學員透過課程學習語言、歌謠了解其文化意涵，高市也將持續積極的協助平埔族復振文化。

高雄市原住民族部落大學成果展日前在左營TAKAO原創基地舉辦，「平埔族」大武瓏族、西拉雅族歌謠展演為活動揭開序幕。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄市政府原住民事務委員會表示，高雄市原住民族部落大學秉持終身教育的理念，除傳承原住民知識及文化外，對於文化保存與推廣更是不遺餘力，另與高雄市立空中大學合作教學，培育在地優秀人才。

高雄市原住民族部落大學成果展日前在左營TAKAO原創基地舉辦，「平埔族」大武瓏族、西拉雅族歌謠展演為活動揭開序幕。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

原民會指出，原住民族部落大學2022學年度課程以原住民文化、產業開發、生活知能及生態與部落營造等四大學程為主軸，去年總開設45門課程，總計685位學員，本年度延續與市立空大合作，除了免學費，在學期間修滿128學分即可獲得空大學位，今年共計有3位族人取得學士學位。

高市原住民族部落大學成果展現場提供熱騰騰的排灣湯圓（'avai），原民會表示，'avai只有在部落有豐年祭、婚禮及宴客時才會製作食用，或母親為表達對孩子的想念，也會特地製作給在外遊子吃。對排灣族人而言，請吃‘avai是榮耀的象徵，在成果展吃上一碗排灣湯圓，民眾不僅成為了尊貴的客人，亦代表祝福新的一年，一切順利圓滿。

主委阿布斯表示，此次靜態展覽於TAKAO原創基地展至2023年1月18日，歡迎市民朋友前往參觀，感受高雄市原住民族群的豐富多元。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

主委阿布斯表示，部落大學數位型課程，更是提供學員在部落產業及行銷推動上有更好的方式，讓文化以多元的方式傳播，希望學員們透過部落大學的課程，能加深對文化及身分的認知與認同，此次靜態展覽於TAKAO原創基地展至2023年1月18日，歡迎市民朋友前往參觀，感受高雄市原住民族群的豐富多元。