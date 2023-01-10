UFC總裁懷特（白大拿, Dana White）因為跨年夜的毆妻風波，公開道歉之後沒有受懲，遭到美國加州議會婦女立法黨團的抨擊，他們高呼要求UFC開除懷特，發出公開信件：「一個主流職業運動聯盟的領導人不能是個偽善者，他強調要保護婦女卻毆打自己的妻子，我們受夠了，現在必須把他踢下這個職位。」
聲討懷特的團體包含17名加州參議會議員，以及32名女性議會成員。這也是懷特自作自受，他當初正氣凜然表示「絕不原諒對婦女動手的男人，沒有任何藉口」，結果自己家暴之後卻說：「我不知道這為何會發生，我與妻子互相道歉了，我們也向孩子們道歉了。」
UFC的轉播合作夥伴ESPN第一時間拒絕評論，結果EPSN也被罵了，婦女黨團公開信裡寫道：「在他的毆妻影片流出之後，你們至今保持沉默，懷特一日不受到懲處，你們沉默造成的傷害就愈大。現在全世界已有成千上萬的年輕男女看過他毆妻的影片，我們也看到他道歉了，但他始終沒有受罰。」
雖然影片裡很明顯是懷特的老婆先動手，不過正如懷特所說，他不可以還手，因為男人打女人就是不對，這是沒有藉口的。
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