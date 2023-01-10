30歲的李姓男子為列管毒品人口，昨凌晨駕車行經花蓮吉安鄉時，因車牌燈未亮，遭警方攔查，並被查獲車輛後座手提包內有63包、總重達35.69克的3級毒品及1組吸食器。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

30歲的李姓男子為列管毒品人口，昨凌晨駕車行經花蓮吉安鄉時，因車牌燈未亮，遭警方攔查，並被查獲車輛後座手提包內有63包、總重達35.69克的3級毒品及1組吸食器。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名30歲的李姓男子為列管毒品人口，昨天凌晨他駕車行經吉安鄉時，因車牌燈未亮，遭警方攔查，並在車輛後座手提包內，起獲63包、總重達35.69克的3級毒品及1組吸食器，李男當下雖稱不知包包有毒品，但仍被移送法辦，警方也將持續溯源擴大偵辦。

吉安警分局執行重要節日安居緝毒專案，其中仁里派出所員警昨天凌晨2時許，在吉安鄉中正路上見到1部自小客車號牌燈未亮便上前攔查，經核對駕駛身分，不僅發現李男是轄區毒品人口，同時也在該小客車後座手提包內，起獲63包3級毒品卡西酮、總重約35.69公克，及吸食器1組。

李男當場雖供稱，該車輛是向友人借用，不知手提包內有毒品，不過警方認為持毒事證明確，被帶回詢問後，依《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦，並持續溯源。

吉安警分局指出，此次查獲的毒品卡西酮，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，是毒咖啡包的主要原料。目前正值加強重要節日安全維護工作期間，為防制青少年接觸新興毒品，避免誤入歧途，全國警察機關加強打擊各級毒品犯罪，針對毒品案件向上溯源。

吉安警分局表示，近年新興毒品藉化學結構及包裝不斷改變以躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依《毒品危害防制條例》規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，呼籲民眾切勿以身試法。

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